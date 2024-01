Basket Nella “Dvisione regionale 1“ I Legends di Fiorani di scena a Donoratico "Occorre intensità"

Obiettivo aggancio per i Legends che questo pomeriggio (ore 18.30) scendono sul parquet di Donoratico per la seconda giornata di ritorno della divisione regionale 1. Gara non facile per i gialloviola di coach Antonio Fiorani (nella foto) Guglielmo Rossi, contro una squadra che sta molto in alto, al secondo posto della classifica (seppure in condominio con Rosignano e Grosseto), solo due punti sotto il Lucca, primo della classe. Il Donoratico viene dal turno di riposo programmato (nel girone c’è un numero dispari di squadre) ma il ruolino di marcia è di tutto rispetto (18 punti, 12 partite, 9 vittorie, 3 sconfitte, 888 punti realizzati e 811 subiti, differenza +77). I Legends però non sono molto lontani: 16 punti (in piena zona play off e quattro punti sopra la zona retrocessione), 13 partite, 8 vittorie e 5 sconfitte, 821 punti realizzati e 799 subiti, differenza -22.

"Sarà una partita bella, piacevole e interessante, ma sempre da vincere – dice Fiorani che giocherà senza Falconi e Olivi – siamo due belle squadre, ma l’importante è avere un buon approccio e giocare con intensità, sfruttando anche le nostre altezze. Se vinciamo è importante ma se perdiamo non cambia niente. Questo è un campionato equilibrato ma alla lunga qualche differenza emerge". All’andata i livornesi erano stati piegati per 72-55.

ma.mu.