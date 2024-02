Basket Nella kermesse di Serie C. CmC, Mancini & Co. a caccia dei due punti contro il Sancat

Ultimo atto della prima fase di campionato, per il Cmc che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18, porte scorrevoli) ospita il Sancat di Firenze per la decima giornata di ritorno del campionato regionale di serie C. I fiorentini giocano per difendere il secondo posto in classifica (26 punti): non possono raggiungere la Mens Sana Siena in testa a quota 32, ma devono stare attenti alle spalle dove possono essere insidiati da Pino Firenze e Agliana, entrambe a quota 24. Solo una questione di prestigio, perché nella seconda fase ciascuna squadra si porta in dote i punti acquisiti negli scontri diretti con le altre formazioni giunte nei primi quattro posti.

Per il Cmc invece i due punti possono determinare in quale dei due gironi (D o E) si giocherà la salvezza. Prima degli ultimi 40 minuti Mancini (nella foto) e compagni sarebbero nel girone E con Pontedera, Don Bosco Livorno e Synergy Valdarno del girone B; e con US Livorno, Bottegone e Altopascio del girone A. Ma gli ultimi due punti in palio possono cambiare l’ordine di arrivo definitivo e quindi i gironi di appartenenza. I biancocelesti (noni con 10 punti) non possono raggiungere il Monsummano a 14 punti, ma possono approfittare dello scontro diretto tra Cus Pisa e Synergy Valdarno. All’andata Sancat Firenze si impose 82-73.

ma.mu.