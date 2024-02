Basket, Nella rassegna regionale di Serie C. CmC, stagione compromessa nel girone di ritorno. La strada della salvezza passa dalla seconda fase

Ancora una volta, l’unica nota positiva della giornata (la decima e penultima del girone di ritorno della C regionale) sono le disgrazie in casa altrui, ovvero la sconfitta di Cus Pisa e Valdarno. Ormai condannato da tempo a giocarsi la permanenza nella categoria nella seconda fase dove non è ancora certo di quale girone farà parte (E se resta al nono posto o scivola all’11°, D se scende al decimo) il Cmc perde anche contro il Don Bosco Livorno che, sicuramente escluso dalla seconda fase B interregionale, potrebbe finire nello stesso girone dei carraresi e quindi portarsi dietro il 2-0 (anche all’andata i biancocelesti furono sconfitti 82-95). Per conoscere la composizione dei due giorni occorre attendere gli ultimi 40 minuti della prima fase, ma dalla squadra di coach Michele Bertieri ci si aspetta una scossa per giocarsi una salvezza che, in virtù di una formula un po’ contorta, non è per nulla scontata e che alla fine, tra le 14 squadre in lizza (sette per ciascun girone), sancirà la retrocessione di ben otto squadre perché solo sei si salveranno. Da tempo il Cmc è in crisi e con otto sconfitte in nove partite, il girone di ritorno è stato disastroso, da dimenticare al più presto.

La classifica: Mens Sana Siena 32; Sancat Firenze 26; Pino Firenze e Agliana 24; Pontedera 22; Fides Livorno e Don Bosco Livorno 20; Monsummano 14; CM Carrara e Cus Pisa 10; S.Giovanni Valdarno 8.

ma.mu.