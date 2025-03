Basket, netto successo della IES Pisa, sul campo del Versilia, in Divisione Regionale 2

Pisa, 24 marzo 2025 – Importante e netto successo per la IES Sport Pisa, sul campo del Versilia, nella decima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. In formazione rimaneggiata per alcune assenze, gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, hanno travolto nella ripresa i padroni di casa, conquistando due punti che potrebbero rivelarsi decisivi per la conquista in anticipo della salvezza.

LA CRONACA – Nonostante i molti assenti, per infortuni, malattie e lavoro, Argamante, Villani, Betti, De Vincentis e Gravina, i biancocelesti scendono sul parquet molto concentrati e iniziano bene, con un eloquente 9-2. I padroni di casa però non ci stanno e, trascinati da una buona prova di Olivi, che segna 10 punti di fila, mettono la freccia e chiudono il primo quarto sopra di 6. Nel secondo periodo, ancora le bombe di Olivi e Rocchi tengono gli avversari in vantaggio, anche se solo di 2 punti al riposo (31-29). La svolta avviene nella ripresa quando, aggiustata la difesa, grazie a buone giocate offensive, gli uomini di Campani allungano, riuscendo a chiudere il terzo parziale sopra di 9. L'ultimo quarto vede allungare ulteriormente la IES, che termina con un vantaggio perentorio di 20 lunghezze (48-68).

I VALORI – Buona prova difensiva da parte di tutta la squadra, con Veneziani a farla da padrone sotto canestro, mentre in attacco da segnalare l’ottima prova di Giusfredi, Bonacci e Raimo e l'esordio di Perfetti (anno 2009) che segna 1/2 nei tiri liberi. Fruzza, vittima di un lieve infortunio nei primi minuti della partita, è rimasto poi in panchina.

Versilia-IES Sport Pisa 48-68

Progressivo: 19-13, 31-29, 42-51

IES Sport Pisa: Tasca, Giusfredi 16, Timpano, Bonasera 5, Fruzza 2, Rugi 5, Ruschi, Bonacci 3, Sciamanda 5, Veneziani 10, Raimo 18, Perfetti 1. All.: Campani.