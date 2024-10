Basket, niente da fare a Pontedera per la IES Pisa, in Divisione Regionale 2

Pisa, 28 ottobre 2024 – Sonora e meritata sconfitta per la IES Sport Pisa, nello spareggio tra imbattute a Pontedera, sponda Bellaria, nella terza giornata del campionato di Divisione Regionale 2: gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, non sono mai stati in partita.

LA CRONACA – Privo di Lazzeri, assente per un risentimento al ginocchio a seguito della precedente partita con Lucca, il quintetto di Paolo Campani subisce nei primi due quarti conclusioni di Bellaria con percentuali altissime da due e da tre, complice una difesa pisana disattenta e troppo permissiva. Non è andata meglio all’attacco pisano, che non è mai riuscito a trovare soluzioni semplici. Sotto per 53-30 al riposo, Raimo e compagni hanno arrestato l’emorragia nel terzo periodo, senza però riuscire ad accorciare, ma sono stati invece i padroni di casa ad allungare nuovamente nel quarto.

I VALORI – Doppia cifra per Raimo, con 23 punti e Bonasera con 16, che da soli hanno segnato quasi i due terzi del magro bottino offensivo pisano.

Bellaria Pontedera-IES Sport Pisa 90-61

Progressivo: 31-15, 53-30, 72-49

IES Sport Pisa: Villani 5, Giusfredi 4, Timpano 3, Bonasera 16, Fruzza 2, Izzo 2, Gravina 2, Bonacci, Ruschi 2, Sciamanda, Veneziani 2, Raimo 23. All.: Campani.