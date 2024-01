Basket, niente da fare in serie C per il CUS Pisa, sul campo della capolista Mens Sana

Pisa, 18 gennaio 2024 – Niente da fare per il Cosmocare Cus Pisa, sul campo della capolista Mens Sana Note di Siena, nel turno infrasettimanale di serie C; i padroni di casa, memori di aver perso con gli universitari una delle sole tre partite in bianco della stagione, non hanno fatto sconti alla squadra di Cristiano Forti che, pur mostrandosi più reattiva rispetto alla inguardabile prova casalinga con Carrara, di fatto non è mai riuscita a mettere in discussione il risultato. Dopo due turni molto sfavorevoli, che hanno visto la squadra di Forti raggiunta da Carrara e Monsummano, la classifica comincia a farsi insidiosa in ottica salvezza. LA CRONACA – Scende in campo determinata la Mens Sana, desiderosa di mantenere il momento positivo, ricordandosi del match dell’andata, perso nel finale a Pisa. I biancoverdi pur privi di Puccioni e Brambilla, partono subito bene, specialmente in attacco, ma gli universitari hanno il merito di non abbandonare gli ormeggi e rimanere attaccati ai più forti avversari, sebbene a debita distanza. La squadra di Paolo Betti va al riposo sul +11, ma ad inizio ripresa il colpo di coda iniziale è dei ragazzi di Cristiano Forti, che accorciano il distacco. Il vento pisano soffia però poco ed i padroni di casa, già da metà del terzo quarto, tornano ad un vantaggio a due cifre, per poi dilagare, senza alcun rilassamento nel quarto, concluso con 33 punti di vantaggio. PROSSIMO IMPEGNO – A cinque giornate dalla conclusione della regular season, penultimo a 10 punti con Carrara e Monsummano, due punti sopra a Synergy Valdarno, non ancora scesa in campo con Sancat Firenze, il Cosmocare CUS Pisa sta scivolando sempre più verso il baratro della retrocessione: la squadra, che ha preso il rientrante Buzzo, per ora non decisivo, dovrà disputare il girone per la salvezza, a cui dovrà cercare di arrivare con la migliore situazione negli scontri diretti. In tal senso, prima delle gare decisive con Monsummano e Synergy, i gialloblù devono dare segnali importanti, domenica alle 18 al PalaCus, contro Pino Dragons Firenze, quintetto di buon livello, con cui hanno perso all’andata. Mens Sana Siena–CUS Pisa 97-64 Progressivo: 28-16, 46-35, 73-58 Mens Sana Siena: Brambilla, Pannini7, Iozzi 13, Giorgi 3, Marrucci 8, Figus, Puccioni, Sabia 10, Cucini 8, Savelli, Prosek 26, Tognazzi 22. All.: Betti. Cosmocare CUS Pisa: Fiorindi 12, Cosci, Colombini, Buzzo 6, Corbic 4, Spagnoli 11, Caione, Siena 5, Giannelli 2, Carpitelli 12, Quarta 12. All.: Forti. Giuseppe Chiapparelli