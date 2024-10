Basket, niente da fare per il CUS Pisa nell’esordio in serie C a S.Vincenzo

Pisa, 6 ottobre 2024 – Esordio come da pronostico in serie C per il Cosmocare CUS Pisa, sul campo di una delle favorite del girone toscano: gli uomini di Scocchera hanno infatti perso a S.Vincenzo, al termine di un match equilibrato prima del riposo, con gli universitari anche in vantaggio, volto decisamente in favore dei locali nella ripresa, quando gli errori al tiro dei gialloblù, talora anche eclatanti, sono risultati decisivi.

LA CRONACA – I due quintetti, scesi in campo con Giovani, Bertini, Guerrieri L., Bianchi e Zanassi, i padroni di casa, Ciano, Burgalassi, Spagnolli, Carpitelli e Quarta gli ospiti, lottano sostanzialmente alla pari nel primo quarto, che gli universitari iniziano con 3 canestri di Carpitelli e concludono con una tripla e un libero di Burgalassi (16-14), Nel secondo parziale, i tiri da tre di Giannelli e Burgalassi, con due liberi di Cecconi, confezionano in avvio un buon vantaggio pisano (16-22), ma i locali non ci stanno e con Bianchi, Bertini e Guerrieri recuperano e vanno al riposo sul 39-36. Nella ripresa cala il Cosmocare, segna solo 9 punti nel terzo periodo e S.Vincenzo si porta significativamente in vantaggio per 53-45. La musica non cambia nell’ultimo parziale, in cui i padroni di casa raggiungono un vantaggio a due cifre, aggiudicandosi meritatamente il match per 70-58, bissando così il successo in precampionato nella finale del Trofeo Città di Livorno.

I VALORI – In una serata con molti errori al tiro, soprattutto da due, come attesta la percentuale di realizzazione al 38%, talora anche eclatanti come in situazioni di contropiede, gli unici in doppia cifra sono risultati Burgalassi con 18 punti (4 su 10 da tre), Carpitelli (7 rimbalzi) e Quarta (4 su 5 da due) con 11 punti. Migliore l’efficacia universitaria nel tiro da tre punti, con 7 triple, a fronte delle 9 messe a segno da Garden Toscana Resort S.Vincenzo. Garden Toscana Resort S.Vincenzo-CUS Pisa Cosmocare 70-58

Parziali: 16-14, 23-22, 14-9, 17-13

Garden Toscana Resort S.Vincenzo: Bongini, Guerrieri G., Ricci, Bazzano 6, Giovani 6, Bertini 8, Pagni 8, Guerrieri L. 13, Mezzacapo, Bianchi 23, Zanassi 6. All.: Baroni

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 3, Cosci, Colombini, Cecconi 5, Burgalassi 18, Spagnolli 4, Apolloni 1, Corbic, Giannnelli 5, Madeo, Carpitelli 11, Quarta 11. All.: Scocchera.