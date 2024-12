Basket, niente da fare per la IES Pisa, con la capolista Valdera, in Divisione Regionale 2

Pisa, 3 dicembre 2024 – Terza sconfitta consecutiva per la IES Sport Pisa, in casa con la capolista Valdera, nell’ottava giornata di Divisione Regionale 2. Gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, hanno lottato punto a punto con gli avversari, per poi cedere di schianto nei minuti conclusivi.

LA CRONACA – Contro una IES che poteva schierare nuovamente Villani e Raimo, ben disposta in difesa, con buone soluzioni e un ottimo gioco offensivo, la capolista, partita contratta, ha stentato nel primo quarto (16-14), ha preso il comando al riposo (26-34), per poi essere nuovamente raggiunta dai ragazzi di Campani, che hanno terminato il terzo periodo in sostanziale parità (49-50). A metà dell’ultimo quarto, la IES ha avuto qualche sbavatura in difesa, ha sbagliato qualcosa di troppo in attacco e Valdera ne ha approfittato, per scavare il solco ne ha decretato il largo successo finale.

IES Sport Pisa-Pallacanestro Valdera 55-71

Progressivo: 16-14, 26-34, 49-50

IES Sport Pisa: Villani 7, Giusfredi 1, Timpano 3, Bonasera 12, Fruzza 15, Betti, Gravina 2, Bonacci, Sciamanda 7, D 'Amico 4, Raimo 4, Argamante. All.: Campani.

Valdera: Borrelli 2, Meucci 10, Bufalini 2, Cartacci, Buti, Fantozzi, Ruberti, Ceccarelli 9, Fatticcioni 3, Cionini 14, Gasperini 11, Tozzini 21. All.: Nadir.