Serie B Nazionale, il tecnico applaude il baby Pinza. Virtus, la fiducia di coach Galetti: "Giovani e gruppo: avanti così»

La vittoria è la medicina per tutti i mali. Domenica la Virtus Imola ha portato a casa due punti importanti, c’era da cancellare la sconfitta rimediata nel derby, ma serviva muovere la graduatoria. La Virtus è sempre stata davanti nel punteggio, ma ha dovuto fare i conti con una Capo d’Orlando mai doma, il match si è deciso nell’ultimo quarto. Cinque giocatori in doppia cifra e l’ottimo esordio del neo arrivato Pinza.

"Era un momento difficilissimo – commenta coach Galetti – non sapevamo che prestazione aspettarci, c’erano palesi difficoltà fisiche dovute agli infortuni degli ultimi tempi. Dopo la sconfitta nel derby la squadra si è compattata tantissimo nel lavoro, cercando di arrivare preparati a questa gara con Capo d’Orlando, molte cose hanno funzionato, ciò che non è andato è stata per mancanza di intesa e minuti di allenamento. Abbiamo vinto e c’è grande soddisfazione perché la Virtus ha tirato fuori una bella prestazione, sono arrivati 85 punti, tanti giocatori in doppia cifra e soprattutto il miglioramento dei nostri giovani".

Ha fatto il suo esordio Pinza. "Mi dispiace che Tommaso non abbia segnato, abbiamo preso un giocatore e non un ragazzino per fare numero. A livello giovanile ha dimostrato di essere un fuoriclasse, nel suo esordio ha messo in campo il giusto atteggiamento e la capacità di gestire la situazione, e per uno che ha solo 18 anni non è una cosa così normale ed usuale. A fine gara mi ha detto di essersi divertito".

Una Virtus con Valentini fuori e Masciarelli in precarie condizioni.

"Dario ha giocato in una situazione quasi impossibile, pensavamo non fosse della partita, invece ha voluto esserci e questo gli fa onore. E’ rimasto in campo tanti minuti portando il suo grande contributo".

Top scorer della partita Vaulet con 24 punti: "Santiago ha giocato in una situazione ottimale facendo bottino e le scelte giuste. Poi c’è stata la prestazione di Kadjividi in doppia doppia, con una prestazione di sostanza, migliora di giorno in giorno con un atteggiamento importante, si vede che vuole dominare in area e da qui nascono le sue stoppate, sta facendo benissimo anche Anaekwe, una menzione la merita anche Morina che l’anno scorso non aveva minutaggio e ora se lo sta prendendo alla grande. Ora pensiamo ad allenarci bene in vista della traferta di sabato a Saronno".