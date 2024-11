Basket, non convince ma vince, il GMV, sul campo del Versilia, in Divisione Regionale 2

Pisa, 4 novembre 2024 – Torna al successo il GMV, nella quarta giornata del campionato di Divisione Regionale 2, a Pietrasanta, sul campo del Versilia 2002: gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli non hanno brillato, complice anche il fatto di aver saltato alcuni allenamenti, causa indisponibilità della palestra, ma, grazie ad alcune giocate individuali, soprattutto di Balestrieri e Davini, sono riusciti a cogliere due punti tanto meritati quanto importanti per la classifica.

LA CRONACA – I biancoverdi iniziano il match senza troppa convinzione, con pochi movimenti offensivi e tanta confusione, ma gli avversari non sembrano avere un approccio migliore alla partita, non ne approfittano, al contrario commettono errori ingenui, ed il primo quarto trascorre in sostanziale equilibrio, con i ragazzi di Cinzia Piazza avanti di 4 alla fine del periodo (12-16). Nel secondo parziale la partita continua a non decollare, i biancoverdi continuano a non giocare di squadra, privilegiando soluzioni individuali, e facendosi battere troppo facilmente in difesa, ma Versilia fa peggio, non riesce a concretizzare: le due squadre vanno così al riposo sul 22-28. Nel terzo quarto la partita sembra non partire mai, con tanti errori da una parte e dall'altra, ma, quando i padroni di casa decidono di mettersi a zona, Balestrieri e compagni si sbloccano, e per un attimo fanno vedere buone collaborazioni offensive, pur continuando a commettere comunque troppi errori a canestro: il periodo termina con un vantaggio interessante per i green (35-48). Nell'ultimo quarto gli avversari ripartono a bomba, e recuperano un po' di terreno, ma Davini e soci reagiscono e riportano in equilibrio la partita, finendola sul 50-57.

I VALORI – In una serata non particolarmente brillante ma che, a differenza della precedente gara, ha comunque portato due punti, è stato solo Balestrieri a terminare in doppia cifra (11 punti), reggendo l’attacco con soluzioni individuali insieme a Davini, che ha segnato 9, imitato da Badalassi, stranamente non in doppia cifra.

Versilia-GMV 50-57

Progressivo: 12-16, 22-28, 35-48

GMV: Davini 9, Bini 2, Spagnoli 7, Ferretti, Botto 2, Buttitta 2, Balestrieri 11, Franceschi 6, Mendoza 5, Badalassi 9, Abruzzese, Woszczyk 4. All.: Piazza.