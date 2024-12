Basket, nona giornata in Divisione Regionale 2, all’insegna del derby pisano tra GMV e IES

Pisa, 6 dicembre 2024 – Nona giornata del campionato di Divisione Regionale 2, all’insegna del derby pisano tra GMV e Ies Sport Pisa, in programma, sabato alle 20,30, al PalaSartori di Ghezzano: di fronte due squadre con trend diametralmente opposti, in crescita la vicecapolista GMV, in crisi di risultati e di classifica la IES. Completa il calendario delle squadre pisane, l’incontro Cosmocare CUS Pisa-Dinamo Rosignano, domenica alle 18 al Pala CUS.

CUS PISA – In serie negativa da cinque giornate, la compagine guidata da Simon Giorgio La Pietra, stenta ancora a trovare una propria fisionomia di gioco e, soprattutto, vittorie e punti. Dopo la sonante sconfitta a Livorno, sul campo dell’esperta Polisportiva Nicola Chimenti, Caldarelli e compagni affrontano in casa la Dinamo Rosignano, altra compagine a cui non manca tecnica ed esperienza, che ha quattro punti in più in classifica. L’occasione è però da non perdere per provare ad invertire una tendenza che sta diventando, giornata dopo giornata, sempre più preoccupante.

DERBY GMV-IES – Reduce da un brillante successo a Piombino, Il team guidato da Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli sta crescendo a vista d’occhio, giornata dopo giornata, ed ha ancora molto da migliorare, come dimostrano le frequenti pause difensive, sempre però superate con grande determinazione. Il gruppo si dimostra infatti coeso, molto giovane, con due atleti più anziani, Davini e Balestrieri, in grado di catalizzare e indirizzare il potenziale dei compagni. Nella scorsa partita, ben undici atleti su dodici a referto sono andati a segno, con Davini, Balestrieri e Badalassi ancora una volta in doppia cifra: un bel risultato per l’ambiente biancoverde. Dall’altra parte del campo, la IES di Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, è in serie negativa da tre giornate, dopo la sconfitta in casa con la capolista Valdera. I biancocelesti, alle prese con continui infortuni e assenze, che hanno impedito di creare un quintetto base, non stanno giocando male (sabato scorso hanno ceduto alla capolista solo nei minuti finali), ma peccano di continuità, con pause offensive e difensive spesso esiziali per il risultato. Il clima del derby aiuterà sicuramente entrambe le squadre a tirar fuori le migliori risorse nervose e agonistiche, in una partita che gli appassionati si aspettano combattuta.