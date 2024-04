Basket Omologata la sconfitta di Rosignano. Respinto il ricorso. Audax retrocessa: "Ci hanno pugnalato»

Era nell’aria ma in tarda serata è arrivata anche l’ufficialità: il ricorso in appello dell’Audax è stato respinto e quindi viene omologato il risultato della gara di Rosignano (91-81) e la società gialloazzurra retrocede in Divisione regionale 2. Così, dopo avere visto respinto il ricorso di primo grado, arriva anche la doccia fredda dell’appello respinto. "La gara è omologata con il risultato ottenuto sul campo in quanto il ricorso, formulato al termine della gara e allegato al rapporto arbitrale, è stato ritenuto inammissibile in quanto presentato al termine della gara mentre, trattandosi di presunta irregolarità del campo di gioco, doveva essere trattata prima della gara". Il ds Massimo Alibani è su tutte le furie e parla di una pugnalata alla società con maggiore anzianità di tutta la Toscana: "Avevamo segnalato subito il problema del canestro (nella foto) agli arbitri e al commissario, ma tutti tre ci hanno rassicurato che non c’era fretta, si poteva presentare entro un’ora dalla fine della partita. Così abbiamo fatto, ma in fase di giudizio è venuto fuori che il commissario è solo un osservatore degli arbitri e quindi non ha diritto di parola, abbiamo chiesto di essere presenti alla discussione del caso e di avere la parola, ma non ci hanno chiamati. Domenica Rosignano giocherà i playoff: ancora in un campo irregolare?"

ma.mu.