Basket. ‘PalioAcanestro’ verso la terza edizione. Si gioca dall’11 al 16 giugno in Fortezza

Si svolgerà dall’11 al 16 giugno prossimi nella splendida cornice della Fortezza Medicea di Siena la terza edizione di ‘PalioAcanestro’. Per il terzo anno consecutivo, l’evento tornerà ad animare la Fortezza con la sfida tra le sei squadre che portano il nome delle sei contrade soppresse. Le squadre composte dai ragazzi delle contrade aderenti, saranno suddivise in due gironi da tre squadre ciascuna, e si sfideranno sui due campi allestiti nel cuore dell’anfiteatro. Anche quest’anno PalioAcanestro proporrà tanti eventi collaterali e numerosi ospiti che accorreranno ad arricchire le squadre partecipanti e a mettersi in gioco per tutta la settimana. Il torneo sarà il momento topico di una intera settimana che si prospetta ricca di eventi e di attività che a partire dal martedì animeranno i due campi da gioco, in attesa della kermesse che si conferma un appuntamento molto atteso. "PalioAcanestro è giunto alla sua terza edizione - spiega il presidente Martino Galasso – e anche quest’anno vogliamo ripetere questa esperienza, sull’onda dell’entusiasmo che ha percepito le due edizioni precedenti". Basket in primo piano ma anche tanti eventi collaterali che allieteranno le serate nella Fortezza Medicea. "Anche quest’anno ci piacerebbe regalare alla città un’altra bella settimana di pallacanestro – ha concluso Galasso - ricca di tanti eventi e divertimento che possa dai più piccoli ai più grandi. E speriamo che quest’anno il meteo ci faccia godere la settimana appieno". La cinque giorni di PalioAcanestro è patrocinata dal Comune di Siena, dal Coni provinciale di Siena, dalla FIP Toscana e dal Panathlon Club Siena, in collaborazione con UISP Siena