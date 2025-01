Basket, passo falso della capolista GMV in casa di Valdera, in Divisione Regionale 2

Pisa, 25 gennaio 2025 – Primo passo falso del girone di ritorno per il GMV, nella seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, reduci da tre turni positivi, hanno infatti ceduto sul campo del forte Valdera, tornato a difendere come nella prima parte della stagione, mantenendo comunque il vantaggio negli scontri diretti e la testa della classifica.

LA CRONACA – La partita inizia con un parziale di 9-0 per i padroni di casa, nei primi 5 minuti, fase in cui i biancoverdi non riescono a far entrare la palla dentro al canestro, per poi sbloccarsi, recuperare tutti i punti persi per strada ed impattare alla fine del primo quarto (14-14). Nel secondo, Badalassi e compagni rientrano sul parquet molto più convinti, tanto da arrivare anche ad un vantaggio di 8 lunghezze su Valdera, ma nei minuti finali, prima del riposo, perdono tutto il buon lavoro fatto, con errori difensivi molto banali, che riportano in parità il match all’intervallo lungo (33-33). Nel terzo parziale la partita cambia volto, i padroni di casa stringono la difesa ed il GMV non riesce a far girare bene la palla, trova solo tiri sfortunati, mentre in retroguardia commette qualche errore di troppo, consentendo agli uomini di Ben Salem di chiudere in netto vantaggio il parziale (50-42). Nell'ultimo quarto i green non mollano, ci provano fino al termine, recuperano e arrivano a -1, ad un minuto dalla fine, ma i padroni di casa sono bravi a non perdere la testa e, con una penetrazione e un canestro fortuito, si portano a + 3. Il GMV non è altrettanto calmo, non riesce a fare canestro, tenta il fallo disperato, ma l’esperienza di Valdera si fa sentire in lunetta, con un 2/2 che chiude l’incontro (70-65).

I VALORI – Sette i giocatori in campo che terminano in doppia cifra, Tozzini, Meucci, Bufalini e Cionini per Valdera, Balestrieri, Badalassi e Bellavia per il GMV.

Valdera-GMV 70-65

Progressivo: 14-14, 33-33, 50-42

Valdera: Tozzini 20, Meucci 17, Bufalini 13, Cionini 11, Ruberti 4, Gorini 3, Cartacci 2, Borrelli, Chiarugi, Fatticcioni, Gasperini. All.: Ben Salem.

GMV: Badalassi 15, Bellavia 12, Spagnoli, Botto 3, Franceschi 7, Mendoza 7, Balestrieri 17, Pandolfi, Woszczyk, Ferretti 2, Gorini 2, Leoncini. All.: Piazza.