Basket, penultima giornata di andata in Divisione Regionale 2 per CUS Pisa, IES e GMV

Pisa, 12 gennaio 2024 – Archiviato il vecchio anno, sono ripartite le tre compagini pisane, impegnate nel raggruppamento C del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, che si avvicina al giro di boa con la penultima giornata del girone di andata. Cosmocare Cus Pisa, IES Sport Pisa e GMV, pur non avendo conquistato punti nello scorso turno (il GMV ha posticipato il match) sono ancora tutte in lizza per raggiungere la quarta posizione, ultima utile per continuare nella corsa verso il salto di categoria. GMV – I ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli sono gli unici a non aver ancora messo piede in campo nel 2024, per il posticipo a lunedì 15 del turno previsto sul parquet della Endas Pistoia. Sabato alle 21, Davini e compagni affrontano a Ghezzano, negli impianti di Via Sartori, la Scuola Basket Prato, che ha gli stessi punti in classifica, con una gara in più: per i biancoverdi si tratta di un vero e proprio spareggio per non perdere contatto dalla quarta, che ha ora 4 punti in più. CUS PISA COSMOCARE – La squadra di Pietro Leoncini, dopo una striscia positiva di quattro turni a fine anno, ha perso due partite di fila tra dicembre e gennaio, in casa, per un solo canestro, con la forte Polisportiva Chimenti Livorno, e, nettamente, sul campo della Dinamo Rosignano, che si è mantenuta quarta, aumentando a 4 le lunghezze di distacco dagli universitari. Domenica alle 20,30 al PalaCus di Via Chiarugi, Bonasera e compagni dovranno tornare a vincere, contro un non irresistibile Lucca Academy Basket, per potere continuare a sperare nell’aggancio all’alta classifica. IES SPORT PISA – I blues di Paolo Campani e Federico Marazzato, sono due punti sotto alle altre formazioni pisane, a causa di qualche sconfitta di troppo, come nell’ultima partita del 2023, in casa con il fanalino di coda Piombino Basket. I biancocelesti sono reduci dalla netta sconfitta sul campo della seconda in classifica, Polisportiva Nicola Chimenti, affrontata in avvio del 2024 in formazione rimaneggiata e senza sufficiente allenamento nelle gambe. Gravina e compagni dovranno tentare un successo di prestigio, sabato alle 20 al palasport contro Dinamo Rosignano, per rilanciare le loro legittime ambizioni. Giuseppe Chiapparelli