Basket, pesante passo falso in serie C per il Cosmocare CUS Pisa, in casa con Carrara

Pisa, 15 gennaio 2024 – Inizia con una sconfitta l’anno del Cosmocare Cus Pisa, in serie C, non diversamente da come si era chiuso il 2023: al PalaCus, nonostante l’esordio del nuovo arrivato Tommaso Buzzo, play guardia di esperienza, tornato a calcare il parquet dopo un lungo stop, gli uomini di Cristiano Forti hanno ceduto nettamente al CMC Carrara, che ha così bissato il largo successo dell’andata, raggiungendo in classifica gli universitari e superandoli per gli scontri diretti. LA CRONACA – Partenza disastrosa per i gialloblù, completamente molli e passivi, richiamati all’ordine da coach Forti con un timeout dopo solo un minuto di gioco. Travolti da un 5-15 iniziale, Spagnolli e compagni si riorganizzano e limitano lo svantaggio alla fine del primo quarto (16-23), per poi aggredire Carrara nel secondo. Con una difesa finalmente a posto, i cussini trovano infatti nel periodo un parziale di 12-6 che li rimette in gioco (28-29), senza però riuscire a segnare più nei due minuti prima del riposo, tentando il sorpasso con ben sei sterili tentativi dall’arco, invece di cercare soluzioni più credibili. Nella ripresa continua l’inerzia positiva del Cosmocare, che passa a condurre nei primi minuti, poi, la tripla del nuovo sorpasso degli ospiti, scagliata da Cirillo, spenge la luce tra i ragazzi di Forti, che smettono di lottare e subiscono, senza neanche fare fallo, il predominio avversario. “Dobbiamo cambiare registro -è il commento sconsolato di coach Forti a fine gara- se vogliamo pensare a salvarci”. PROSSIMO IMPEGNO – Il turno infrasettimanale di mercoledì non offre chanche agli universitari, sul campo della capolista Mens Sana Siena: va però ricordato che all’andata, proprio a Pisa, i senesi hanno subito una delle poche sconfitte della stagione e dunque i gialloblù non devono scendere sul parquet battuti in partenza. Cus Pisa Cosmocare-CMC Carrara 56-69 Parziali: 16-23, 12-6, 15-21, 13-19 Cus Pisa Cosmocare: Fiorindi 9, Cosci, Colombini, Trapani, Buzzo 4, Corbic 2, Spagnolli 8, Viviani, Siena 13, Giannelli 3, Carpitelli 9, Quarta 8. All.: Forti. CMC Carrara: Russo 10, Suriano S. 7, Sequani 13, Fiaschi 17, Mancini 4, Tedeschi 4, De Angeli, Cirillo 10, Pipolo 4, Nannetti, Sessa. All.: Bertieri. Giuseppe Chiapparelli