Basket. Pfv, la poule promozione parte contro Valdarno. Alle ’Tommasi’ passerella d’onore per il Versilia

Vince ancora il Versilia nel posticipo dell’8ª giornata di ritorno. Un successo in trasferta (il 13esimo in 15 partite di regular season) che vale la certificazione aritmetica sul primo posto nel girone B di Terza Divisione. In un inconsueta sfida infrasettimanale, giovedì sera i neroarancio si sono imposti in trasferta contro il Vicopisano col puntegio di 55-62. Fucecchio, dunque, che martedì sera ha sconfitto Vicarello, resta a -4 dal Versilia, quando manca una sola giornata alla fine del girone di ritorno. La 9ª di ritorno – ultimo tassello del puzzle – si disputerà tutta tra domani e lunedì. Il Versilia, nello specifico, è atteso dal pasillo de honor domani alle ’Tommasi’ di Pietrasanta: fischio d’inizio al solito orario domestico delle 18 (arbitro Bruno di Viareggio), per una sfida che, sulla carta, dovrebbe riservare poche sorprese e regalare un epilogo positivo agli aficionados dei neroarancio. A Pietrasanta arriva infatti il Dream Pisa, fanalino di coda del torneo con solo due vittorie racimolate in totale.

In serie C femminile, invece, dopo una settimana di sosta prendono il via i gironcini per la promozione (a quattro squadre) e la retrocessione (a cinque). Il Sei Versilia Pfv, arrivato terzo in regular season per un doppio sorpasso subìto proprio all’ultima giornata, inizia il proprio cammino contro Valdarno: si gioca stasera alle 21 al ’PalaGalli’ di San Giovanni Valdarno (arbitra Bastianelli). Fin qui, il bilancio tra le due squadre è in pareggio con un successo per parte: all’andata la Pfv spazzò via le avversarie dalle ’Zappelli’, mentre in terra sangiovannese il Valdarno ha restituito pan per focaccia.