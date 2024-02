Basket. Pfv sul filo di lana col fanalino di coda. Versilia a valanga

Doppio successo per la Sei Versilia Pfv in serie C e il Versilia in Terza Divisione, che mantengono il comando dei rispettivi campionati. Le viareggine, nella 3ª giornata di ritorno, si sono imposte 49-46 nel fortino di casa delle ’Zappelli’ contro il Gea, fanalino di coda del campionato. I due punti conquistato mettono al sicuro il primo posto, nel fine settimana in cui Valdarno supera Pisa, rimandendo in scia della Pfv, mentre Prato resta a guardare. Classifica: Sei Versilia Pfv 24, Valdarno 22, Cestistica Prato* 20, Porcari* 16, Castelfiorentino* 8, Montecatini 8, Pisa 8, Florence* 6, Gea* 0.

In Terza Divisione maschile, la 3ª di ritorno ha visto un’altra grande affermazione del Versilia, che in trasferta si è imposto 68-45 sul Vicarello, mantenendo 4 punti di vantaggio sulla seconda. Classifica: Versilia* 18, Calcinaia* 14, Fucecchio* 12, C&C 12, Vicarello 10, Vicopisano* 10, Bellaria Cappuccini** 8, Pomarance* 4, Pisa 0.

* una partita in meno