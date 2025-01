Pielle-Roseto 77-74, prestazione quasi perfetta per una serata da incorniciare

Livorno, 5 gennaio 2025 – Una partita incredibile dei biancoazzurri permette di fermare la corsa di Roseto. Non poteva cominciare meglio il 2025 per i ragazzi di coach Federico Campanella che mettono in campo una prestazione perfetta dal punto di vista difensivo e molto precisa in attacco, riuscendo ad avere la meglio degli abruzzesi per 77-74.

Un match approcciato bene fin dalle prime azioni dai padroni di casa che con il miglior primo quarto della stagione offensivamente si portano avanti e non permettono mai a Roseto di prendere il controllo della partita. Il vantaggio tocca anche i 7 punti nel secondo quarto, ma Sacchetti e compagni non mollano, riuscendo a ricucire qualsiasi tentativo di fuga della Pielle. Nel secondo tempo si abbassa il punteggio ma non l’intensità e i biancoazzurri riescono a gestire qualsiasi tentativo di sorpasso della capolista. Nel quarto finale succede di tutto, con l’espulsione dubbia di Venucci che toglie un terminale offensivo a Campanella e con Roseto che riesce a portarsi a +4 ad un minuto e mezzo dalla fine.

La Pielle però non si ferma e grazie alla difesa si crea l’occasione per sorpassare che Del Testa non fallisce. Il canestro finale di Bonacini è solo la ciliegina sulla torta in una serata che il PalaMacchia scorderà con difficoltà. Migliore marcatore della Pielle il solito Bonacini con 22 punti (9/16 dal campo) e 5 rimbalzi, però il migliore in campo è Daniel Donzelli, autore di 14 punti, 7 rimbalzi e 2 stoppate, tra cui spicca quella sul finale su Durante che ha regalato la vittoria ai biancoazzurri. Per Roseto, orfana di Aukstikalnis, il migliore è Pastore, autore di 15 punti.

IL TABELLINO

Toscana Legno Pielle Livorno - Liofilchem Roseto 77-74 (28-22, 17-21, 16-16, 16-15)

Toscana Legno Pielle Livorno: Davide Bonacini 22 (7/13, 2/3), Mattia Venucci 16 (1/2, 4/6), Daniel Donzelli 14 (2/6, 2/2), Alessandro Paesano 7 (3/4, 0/0), Maurizio Del testa 6 (0/0, 2/6), Janko Cepic 6 (2/3, 0/1), Luca Campori 4 (1/3, 0/3), Jacopo Vedovato 2 (0/2, 0/0), Lorenzo Baggiani 0 (0/0, 0/0), Gianluca Ramacciotti 0 (0/0, 0/0), Ennio Leonzio 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 15 / 18 - Rimbalzi: 37 10 + 27 (Luca Campori 9) - Assist: 12 (Daniel Donzelli 4)

Liofilchem Roseto: Andrea Pastore 15 (2/3, 3/7), Alessio Donadoni 12 (2/5, 2/2), Vincenzo Guaiana 10 (2/4, 2/5), Kiryl Tsetserukou 8 (3/5, 0/0), Edoardo Tiberti 8 (4/6, 0/0), Giordano Durante 7 (2/6, 1/4), Brian Sacchetti 7 (1/1, 1/5), Nicolo Dellosto 7 (2/6, 1/5), Alessio Zanier 0 (0/0, 0/0), Dimitrije Stankovic 0 (0/0, 0/0), Lukas Aukstikalnis 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 27 7 + 20 (Edoardo Tiberti, Brian Sacchetti 6) - Assist: 23 (Giordano Durante 7)