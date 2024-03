Basket Play in Gold. La Stosa Virtus crolla sotto i colpi di Pavia. I rossoblù reggono soltanto un quarto. Ora tre partite decisive in chiave play-off

PAVIA

83

STOSA VIRTUS

58

PAVIA: Banin, Ferri 19, Apuzzo 13, Stonkus 7, Hidalgo 13, Invernizzi, Spatti 10, Gravaghi 12, Ferretti 2, Pesenato 7, Ciocca. Allenatore Cristelli.

STOSA: Berardi 3, Bolis 6, Bartoletti 4, Dal Maso 17, Laffitte 6, Olleia, Costantini 6, Calvellini 6, Diminic 5, Lombardo 5. Allenatore Ceccarelli-Braccagni.

Parziali: 19-17,39-29, 65-40.

PAVIA – Sonora sconfitta per la Stosa al PalaRavizza di Via Treves. I rossoblù durano solo un quarto ma poi cedono nettamente sotto i colpi dei lombardi, più intensi e fisici del team senese. La partenza è subito favorevole alla formazione locale: la Virtus sbaglia qualche appoggio facile da sotto con Pavia che riparte in transizione segnando con Stonkus e Pesenato i punti del 9-2. I rossoblu sono in partita e rispondono subito con Calvellini e Lombardo che operano il contro break senese (11-12 al 6’). La gara è equilibrata, la Stosa rimane avanti, ma una tripla di Apuzzo allo scadere porta avanti Pavia alla prima sirena. Nel secondo periodo il match rimane in equilibrio: i rossoblu non riescono a trovare la via del canestro da sotto con Diminic mentre i padroni di casa si affidano all’esperienza di Ferri che ne mette 5 di fila per il 26-21 interno a 6’ dall’intervallo. Dal Maso riporta di nuovo la Stosa a -3, ma un paio di triple di Ferri e Apuzzo consentono ai pavesi di portarsi sul 36-27. Il divario aumenta in avvio di terza frazione quando prima Hidalgo da centro area e poi Ferri dalla lunga distanza piazzano un mortifero 8-0 che consente alla Riso Scotti di volare sul 51-34. Alla prima vera difficoltà la Stosa si scioglie e subisce un parziale di 14-4 che taglia le gambe ai senesi. Alla Virtus non riesce praticamente niente mentre Pavia va sul velluto all’ultimo riposo con un vantaggio più che rassicurante di 65-40. Nell’ultimo quarto la Stosa prova a non staccare la spina ma ormai la partita è andata: Pavia non si ferma fino alla fine trovando i canestri della staffa con Gravaghi e Pesenato. La Stosa ci prova ma sono solo due triple di Costantini e qualche canestro di Dal Maso a dare almeno un senso all’ultimo periodo. Il punteggio finale è impietoso: 83-58 in favore della Riso Scotti. Il campionato si ferma adesso per la sosta pasquale e riprenderà per la Stosa sabato 6 aprile al PalaCorsoni dove sarà di scena Gazzada. C’è da ricaricare le pile e mettersi al lavoro perché le prossime 3 partite saranno decisive per la corsa play-off.