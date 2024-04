Basket: Play-In Gold: "Matelica, serve l’impresa"

Missione compiuta: la Halley Matelica, battendo la Supernova Fiumicino, si è regalata il match point per il primo posto da giocarsi domenica pomeriggio nello spareggio sul campo della Virtus Roma. Soddisfatto il coach Antonio Trullo, ma al tempo stesso critico nei confronti della formula scelta per questo nuovo campionato di serie B interregionale: "Abbiamo fatto un percorso quasi netto fino ad oggi, ma per questa formula assurda rischiamo, non vincendo domenica, di finire quarti dopo una regular season vinta con 4 punti sulle seconde e un Play in Gold con sei vittorie su sette fino ad ora. La nostra squadra ha dato grandi soddisfazioni anche al pubblico, che ringrazio per sostenerci sempre, anche in trasferta: speriamo di riuscire a dar loro un’altra grande soddisfazione domenica a Roma, anche se non sarà facile contro quella che, a detta di tutti, era la favorita numero 1. Si gioca su un campo che è al limite dell’omologabilità per la B interregionale. Penso che si debba giocare in palazzetti più consoni. In ogni caso ce la giocheremo alla pari, provando così a centrare il primo posto. La Virtus ha ricambiato marcia dopo aver perso da noi all’andata, ma non si poteva certo pensare che una squadra del genere continuasse a perdere come stava facendo. Hanno vinto tre partite consecutive, battendo anche una delle squadre più in forma come il Loreto Pesaro a casa sua". Poi il tecnico Trullo conclude: "Roma avrà il vantaggio di giocare in casa su un campo piccolo come il proprio, avrà il 51% delle possibilità di vincere, ma noi non molleremo. Questa Halley per la qualità mostrata durante tutto l’anno e per essere stata a lungo in prima posizione meriterebbe di finire in vetta".

m. g.