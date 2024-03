Basket Play in Gold. Virtus, una Pasqua amara. Sabato assalto a Gazzada

È una Pasqua piuttosto amara per la Stosa che nell’uovo ha trovato una brutta sorpresa: 3 sconfitte consecutive e una qualificazione playoff ancora in bilico. Per i rossoblù è certamente il momento più complicato della stagione, acuito da una sonora sconfitta a Pavia nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso. L’esonero di Lasi e l’arrivo in panchina della coppia di assistenti Braccagni-Ceccarelli dovrebbe portare, nell’idea della società, nuova linfa ad una squadra apparsa mentalmente condizionata e fin troppo rinunciataria negli ultimi impegni. È ovvio che poco ci si poteva aspettare nella trasferta di Pavia visto che il cambio di panchina è arrivato solamente lunedì scorso a soli due giorni dal match in riva al Po. È invece lecito e doveroso attendersi qualcosa in più già dalla prossima sfida interna contro Gazzada che si giocherà sabato prossimo 6 aprile alle 18 al PalaCorsoni. I rossoblù avranno infatti quasi 10 giorni per prepararsi al meglio ad una sfida davvero cruciale per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. Proprio perche quella di sabato prossimo sarà una sfida da vincere ad ogni costo, la Stosa praticamente non ha mai riposato in questi giorni di festività pasquali. La squadra si è allenata venerdì, sabato e lo farà anche domani (unica giornata di riposo quella di oggi), proprio perché la società ha voluto dare un segnale importante a tutto il gruppo squadra: non si molla di un centimetro perché i playoff sono un obiettivo importante per la società stessa, per i tifosi e per lo sponsor. La classifica del play in gold di B interregionale dopo il posticipo di venerdì sera tra Gazzada ed Empoli (71-78 il punteggio in favore dei toscani) vede la Virtus in sesta posizione a pari merito con San Miniato, sconfitta mercoledì sera a Casale Monferrato. Con i pisani la Virtus ha il vantaggio dello scontro diretto per cui il raggiungimento dei playoff è ancora tutto nelle mani di Olleia e soci che nelle prossime 3 partite devono ottenere più punti possibili per staccare il pass della post season. Gazzada e Saronno in casa intervallate dalla trasferta a Casale, sono queste le 3 gare che i rossoblu dovranno affrontare con il coltello tra i denti dimostrando di voler cambiare passo e lasciarsi alle spalle il momento difficile.

Mercoledì sera intanto una rappresentanza della squadra e dello staff sarà ospite nella contrada dell’Oca dove si terrà la cena dello sport.