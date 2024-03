Basket, Play-In Silver. Coach Scalabroni elogia l’Attila Junior: "Gran carattere contro Ferentino»

"Sono stati due punti importantissimi, ottenuti contro una squadra che ci ha messo davvero in difficoltà". È quanto dice Nicola Scalabroni, tecnico dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, dopo la vittoria conquistata ai danni del Basket Ferentino per 83-77, nella terza giornata del girone Play In-Silver. "Non siamo mai riusciti a giocare la partita al nostro ritmo – ammette l’allenatore portorecanatese –, questo per merito degli avversari, dell’infortunio di Redolf e di una situazione falli che ci ha fatto perdere i soliti equilibri. Nonostante ciò, siamo stati bravi a prendere un buon margine di vantaggio e amministrarlo nel momento decisivo, quando Ferentino ha avuto la forza di rientrare in gara. Ma abbiamo dimostrato carattere e compattezza, chiudendo la partita". Perciò, coach Scalabroni ha parole di elogio per i giocatori: "Il nostro essere squadra ha fatto la differenza, grazie alla capacità da parte di tutti i giocatori di farsi trovare pronti quando vengono chiamati in campo. Ognuno dei nostri ragazzi è consapevole del proprio ruolo e delle proprie capacità, questo ci porta concretezza, fiducia e stabilità in campo". Adesso testa al match di domenica alle 18 quando i portorecanatesi affronteranno in trasferta la Stella Azzurra Viterbo. "Sabato scorso – conclude Scalabroni – siamo stati meno ‘affamati’ e ‘centrati’ del solito, sarà importante lavorare in settimana per affrontare nel modo migliore la difficile trasferta di Viterbo".