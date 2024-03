Basket, play in silver. Esame per l’Attila Junior in casa del Cagliari

Non c’è tempo di festeggiare la vittoria a Viterbo: alle 21 di oggi l’Attila Junior Basket affronterà in Sardegna l’Esperia Cagliari per i Play In Silver del campionato di B interregionale di basket. "Abbiamo preparato – spiega il tecnico Nicola Scalabroni – al meglio questa partita sapendo quanto sia importante fare bene e continuare a crescere ogni volta". La squadra portorecanatese è reduce dal successo 86-97 a Viterbo. "In questo match – spiega – il momento decisivo è stato il terzo quarto. Nei primi due abbiamo trovato una Stella Azzurra in gran giornata, era fondamentale dare una risposta concreta al rientro dagli spogliatoi. Ed è arrivata perché ci siamo focalizzati su ciò che faceva veramente la differenza, la parte tecnica, da quel momento la nostra pallacanestro in difesa è stata dettagliata e maniacale nel togliere i punti di forza degli avversari. Lì abbiamo svoltato, smettendo di lamentarci".