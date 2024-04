Basket playoff b interregionale. Domenica l’Halley sfida Ferentino

Ufficializzati date e orari dei quarti di finale dei playoff di B interregionale che prevedono serie al meglio delle tre partite. La Halley Matelica aprirà la sua sfida con Ferentino domenica 5 maggio alle 19 al palasport di Castelraimondo. Gara2 ci sarà domenica 12 alle 18 in terra laziale, mentre l’eventuale gara3 è in programma mercoledì 15 alle 21 di nuovo nel palazzetto di Castelraimondo. La vincente affronterà poi in semifinale la vincente della serie tra Goldengas Senigallia e Italservice Pesaro. A seguire la finale, con la vincente che salirà direttamente nella B nazionale, mentre la perdente avrà ancora una prova d’appello, cioè lo spareggio con la squadra sconfitta nella finale della Conference Sud. Per i playoff non saranno validi gli abbonamenti, ma gli abbonati potranno acquistare il biglietto direttamente in cassa a prezzo ridotto (5 euro) esibendo la tessera usata durante la stagione.