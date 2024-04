Basket: presentato l’appuntamento alle porte a San Giovanni. Attese anche cinque società straniere con 70 mini cestisti. Torneo Masaccio, in arrivo oltre 200 esordienti

SAN GIOVANNI

Tutto pronto a San Giovanni Valdarno per il tradizionale appuntamento annuale internazionale con la pallacanestro, ovvero la disputa del 7° Torneo "Masaccio" e Gran Trofeo Defeco-Energia, dedicato al minibasket maschile, categoria Esordienti, le possibili promesse del futuro della nostro pallacanestro.

Sono 222 gli iscritti alle gare, tra cui cinque società straniere, con oltre 70 mini cestisti. Organizza la CMB Valdarno, che collabora con la Polisportiva Galli del patron Salvatore Argirò, fondata e diretta dal grande specialista, l’infaticabile organizzatore di iniziative, scuola compresa del basket giovanile, Paolo Spaghetti, che gestisce oltre 200 giovani cestisti.

Le squadre partecipanti saranno divise in quattro gironi (colori giallo, arancione, azzurro e verde), che si sfideranno su altrettanti palazzetti: Palagalli, Palazzetto Comunale, Pallone Tensostatico, Palestra Itis. Le competizioni inizieranno giovedì 18 per concludersi con la festa delle premiazioni al Palagalli domenica 21 aprile. E’ prevista un’affluenza di migliaia di persone, che si sposteranno da un palazzetto all’altro a seconda soprattutto per osservare i propri mini- atleti.

Sono previsti anche dirigenti di associazioni sportive nazionali e regionali.

È doveroso citare alcuni dirigenti e tecnici del Galli: lo storico personaggio Ferdinando Vanni, colui che portò negli anni ’60 il gioco della pallacanestro a San Giovanni, e colui che posò anche la prima pietra del nuovo Palagalli negli anni 1980; il presidente adesso del Palagalli, ex eccezionale coach per decenni con tanti scudetti vinti del Galli, Vincenzo Lorenzini, il sindaco della città Valentina Vadi. Nel 2023 vinse il torneo la Maccabei Haifa B.C., con sede ad Haifa, in Israele.

Giorgio Grassi