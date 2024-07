Basket. Presenti 150 arbitri alla storica cena del Gap

La loro cena di fine stagione è ormai entrata nella leggenda, la loro coesione è storica. È il Gap Rimini, il Gruppo arbitri pallacanestro, che riunisce arbitri e ufficiali di campo nella stagione agonistica e anche dopo. Nel weekend sono andati in scena cena annuale al Chiringuito Munell e torneo di padel alla Riccione padel arena, organizzato in collaborazione con l’Aiap, l’Associazione italiana arbitri pallacanestro. Foltissima la partecipazione alla cena (150 presenti) anche per l’arrivo di colleghi provenienti da tantissime province italiane. "Questa giornata di sport e convivialità ha rappresentato un momento importante per il nostro gruppo – dicono gli organizzatori del Gap –, rafforzando lo spirito di squadra e la passione per lo sport che ci unisce".