Basket, prima sconfitta del GMV, in casa con Lucca, in Divisione Regionale 2

Pisa, 27 ottobre 2024 – Prima sconfitta del GMV, nella terza giornata del campionato di Divisione Regionale 2, di fronte al proprio pubblico, contro l’esperto BCL Lab Lucca, in cerca di punti dopo un avvio di stagione sfortunato. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno iniziato con il piede giusto, per poi smarrirsi con il passare del tempo, soprattutto nella fase offensiva, in cui i biancoverdi hanno evidenziato una grande difficoltà ad andare a canestro.

LA CRONACA – La partita vede subito i padroni di casa di Ghezzano prendere un vantaggio nei primi minuti, grazie ad un parziale di 7-0, con gli ospiti che fanno fatica ad entrare nel match, costretti ad un precoce time-out. Dopo il minuto di sospensione Lucca però si riorganizza e l’incontro inizia ad essere equilibrato, con i biancoverdi, che cominciano a far più fatica nel girare la palla, avanti alla fine del primo quarto per 17-13. Nel secondo, gli avversari partono forte, giocando bene, con belle azioni che mettono in difficoltà il GMV: coach Piazza chiama time-out per ricalibrare la difesa ed il match si porta in sostanziale equilibrio, chiudendosi sul 28-28 all’intervallo lungo. L’avvio di ripresa è però nuovamente appannaggio dei lucchesi, in grado di far pesare in attacco un’intensità ed una fisicità superiori: Davini e compagni riescono a tenere in difesa, ma non incidono sul piano offensivo e Lucca mette la freccia alla fine del terzo periodo (41-45). Nell'ultimo quarto la partita rimane in bilico fino alla conclusione, con errori in attacco da entrambe le parti; a 1 minuto dalla fine, con il punteggio sul 53-56, I ragazzi di Piazza e Meschinelli provano a recuperare, ma la tripla dell’over-time non entra ed il match termina sul 53-58.

I VALORI – In una serata negativa in attacco, con soli sette atleti a segno, Balestrieri e Badalassi hanno terminato in doppia cifra, segnando oltre la metà degli esigui punti realizzati dall’intera squadra.

GMV-BCL Lucca 53-58

Progressivo: 17-13, 28-28, 41-45

GMV: Davini 8, Bini 4, Botto, Leoncini 2, Buttitta, Balestrieri 15, Franceschi 7, Mendoza, Badalassi 14, Gorini 3, Woszczyk, Ferretti. All.: Piazza.