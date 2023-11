Basket, primo successo in trasferta per il Cosmocare Cus Pisa in Divisione Regionale

Pisa, 28 novembre 2023 – Ancora un successo per il Cosmocare CUS Pisa, nel campionato di Divisione Regionale 2: gli uomini di Leoncini hanno colto il primo successo in trasferta a Prato, sul campo della locale Scuola Basket, al termine di un match dominato nella prima parte, sofferto nella seconda, con una vittoria a fil di sirena con il minimo scarto. LA CRONACA – Nonostante le assenze di Jarma, Raimo e Mariotti, i gialloblù partono in quarta, e, trascinati dai canestri di Fruzza e Lasala, prendono 7 lunghezze di vantaggio alla fine del primo quarto e ben 14 al riposo (22-38). La gara sembra incanalata verso un epilogo scontato, ma i padroni di casa tornano in campo con un’altra forma mentis e con aggressività attaccano gli universitari, che cominciano ad accusare la stanchezza e perdono progressivamente parte del grande vantaggio accumulato. Nei minuti conclusivi Prato torna sotto ed il match si riapre, ma il Cosmocare Cus trova in lunetta i punti che consentono di mantenere il minimo vantaggio ed aggiudicarsi il match. Scuola Basket Prato-Cosmocare CUS Pisa 65-66 Parziali: 8-15, 14-23, 20-15, 23-13. Cosmocare CUS Pisa: Fruzza 21, Timpano, Piccoli 2, De Vincentiis 4, Ndjock 3, Vitellozzi 2, Lasala 20, Papa 7, Paradisi 7, Spagnoli. All.: Leoncini. GC