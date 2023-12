Basket, quarto successo consecutivo per il CUS Pisa in Divisione Regionale 2

Pisa, 10 dicembre 2023 – Quarto successo consecutivo per il Cosmocare CUS Pisa, nel campionato di Divisione Regionale 2: gli uomini di Leoncini soffrono sul campo del fanalino di coda Piombino, ma riescono a vincere in volata dopo un tempo supplementare, mantenendosi così in scia delle prime, nella rincorsa alla promozione, obiettivo della stagione per i gialloblù. LA CRONACA – Partono male gli universitari, messi sotto nel primo quarto dai padroni di casa, che sentono il profumo del successo (21-11). Sospinti da capitan Lasala, gli universitari registrano la difesa nel secondo parziale, accorciano al riposo (29-23) e pareggiano alla fine del terzo periodo (39-39). Nel quarto decisivo il match diventa equilibrato ed è Jarma a segnare l’ultimo canestro prima delll’overtime. Nei 5 minuti conclusivi è Fruzza a caricarsi sulle spalle la responsabilità offensiva universitaria e a chiudere il match con 8 punti. I VALORI – Tre i giocatori pisani in doppia cifra, Paradisi, Lasala e Fruzza, quest’ultimo, decisivo, autore di 19 punti con 4 triple. Basket Piombino-CUS Pisa Cosmocare 65-68 Parziali: 21-11, 8-12, 10-16, 17-17, 9-12 CUS Pisa CosmoCare: Fruzza 19, Timpano, Piccoli 3, Ndjock 1, Vitellozzi 2, Lasala 17, Jarma 9, Papa 4, Paradisi 10, Spagnoli 3. All.: Leoncini. GC