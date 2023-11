Basket, quarto successo del GMV in Divisione Regionale 2, nel derby con US Livorno

Pisa, 28 novembre 2023 – Vittoria importante per il GMV, che in casa supera Brusa Us Livorno, nel posticipo della settima giornata del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli sono stati per lo più avanti, senza però mai trovare la fuga decisiva, ma sono stati bravi a tenere la giusta concentrazione nei decisivi minuti conclusivi. LA CRONACA – La partita inizia con Livorno subito molto aggressivo, mentre i biancoverdi di Ghezzano commettono qualche errore di troppo a canestro; coach Piazza chiama un tempestivo time-out, Badalassi e compagni riordinano le idee e riescono ad approfittare delle sbavature in difesa degli avversari e a recuperare, finendo il primo quarto sul 19-17. Il secondo è molto equilibrato, con buoni attacchi e buone difese da entrambe le parti, e le squadre vanno al riposo sull’equilibrato risultato di 37-35. Al rientro il GMV scende in campo con maggiore aggressività, recupera importanti palloni e segna con fluidità, scoraggiando gli avversari, che terminano il terzo periodo sotto di 8 lunghezze (63-55). Nell’ultimo, decisivo, quarto, gli ospiti non si danno tuttavia per vinti e provano a recuperare, facendo leva su una maggiore determinazione e su alcune sbavature in difesa di Ghezzano, dovute anche alla stanchezza. I ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli mantengono però i nervi saldi e strappano un meritato successo per 74-71.

I VALORI – Tre gli atleti in doppia cifra, Badalassi, tornato a superare quota venti, Davini e Balestrieri. Gmv Vs Brusa Livorno 74-71 Progressivo: 19-17, 37-35, 63-55 GMV: Davini 15, Bini 2, Spagnoli, Ferretti, Botto 9, Leoncini 9, Berni, Curci 3, Buttitta 3, Balestrieri 11, Mendoza, Badalassi 22. All.: Piazza. Giuseppe Chiapparelli