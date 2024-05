Basket: qui Costone. Riccardini: "Importante partire subito con il piede giusto»

Nuovo capitolo della serie-derby di finale playoff tra Costone e Mens Sana. 1-0 il vantaggio per la squadra della Piaggia che, questa sera alle 21, ospita nuovamente al PalaOrlandi i ’cugini’ biancoverdi. Gli arbitri dell’incontro sono Tommaso Cavasin di Rosignano Marittimo (Livorno) e Matteo Baldini di Castelfiorentino (Firenze). "Siamo contenti di aver portato a casa il primo punto ma sappiamo che gara-2 è un’altra sfida difficilissima". Così Riccardo Riccardini (foto), viceallenatore del Costone, ha presentato il secondo match della serie.

"Siamo consapevoli di affrontare una squadra completa e che ha tante armi con cui metterci in difficoltà – ha detto ancora Riccardini –. Domenica scorsa, la Mens Sana è riuscita a impostare la partita per come la voleva e proprio per questo, per noi, sarà importante partire con il piede giusto fin dalle prime battute di gioco. Per gara-2 dovremo sforzarci di trovare situazioni che vadano a nostro vantaggio – ha aggiunto –, senza mai perdere di vista la metà campo difensiva".

Del resto, la difesa del Costone è stato un fattore in gara-1, negando la via del canestro alla Mens Sana negli ultimi 3 minuti e permettendo così al Vismederi di piazzare il 10-0 che ha chiuso l’incontro. Ma lo è dalla poule promozione in poi, considerando che, ad oggi, la striscia aperta di successi gialloverdi è arrivata a quota 12.

"Una parola voglio spenderla per ringraziare il nostro pubblico che, in un contesto particolare, non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno. Ancora non abbiamo fatto niente – ha concluso Riccardini – e tenere il fattore campo sarebbe fondamentale in vista degli incontri del PalaEstra. In ogni caso, ai ragazzi abbiamo detto di rimanere il più sereni possibile in ogni contesto, perché la serenità nel giocare si può trasformare nella nostra arma più affilata se usata bene".

AF