Basket: qui Mens Sana. Tognazzi: "La sfida sarà tostissima. Dobbiamo puntare sul ritmo»

È già tempo di gara2 al PalaOrlandi tra Costone e Mens Sana (palla a due alle 21, diretta tv su Canale3 e SienaTv, maxischermo al PalaEstra). In casa biancoverde Vittorio Tognazzi (foto) ha presentato la sfida partendo dall’analisi della prima gara. "Ci siamo preparati nel migliore dei modi al secondo atto della finale – ha detto la guardia numero 42 – come del resto lo eravamo già in gara1. Sarà una partita tostissima come lo è stata quella di domenica con i nostri avversari che faranno valere il loro grande talento per la categoria. Noi dovremo provare a metterla anche stavolta in termini di ritmo perché abbiamo visto che può essere un piccolo elemento di difficoltà per loro. Se vogliamo provare a replicare la buona prova di domenica scorsa dobbiamo a fare le cose che sono andate bene in gara1".

Sarà fondamentale però partite bene e stare dentro la gara con la testa: "È troppo importante per noi vista la differenza oggettiva che c’è tra i due roster – ha aggiunto –. Domenica abbiamo rispettato il piano partita sia in attacco che in difesa. Il Costone ha fatto qualche canestro di vero talento ma quello è da mettere in conto perché hanno giocatori fuori categoria". Nel gruppo però c’è consapevolezza di potersela giocare. "Dopo la partita ci siamo detti che abbiamo fatto una grande partita. Del resto giocarsela fino alla fine in casa loro non può non essere sinonimo di aver fatto qualcosa di speciale. Ci sono mancati i dettagli per vincere, dovremo cercare di limitare le cose che non sono andate bene per cercare di fare un’altra grande partita".

La stagione è sotto gli occhi di tutti ma non è finita. "Se ripenso a dove eravamo il 23 di agosto è ovvio che la crescita è stata davvero esponenziale da parte di tutti. Merito nostro ma anche e soprattutto dello staff tecnico che ha messo tutti nelle condizioni di esprimersi al meglio. Ma non facciamo bilanci, pensiamo alle prossime due partite per regalare a noi stessi e ai nostri tifosi qualcosa di particolare".

Guido De Leo