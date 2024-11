Basket, quinta giornata in Divisione Regionale 2 con il derby pisano tra GMV e CUS Pisa

Pisa, 8 novembre 2024 – Quinta giornata nel campionato di Divisione Regionale 2, all’insegna del derby pisano tra GMV e CUS Pisa Cosmocare, prima stracittadina della stagione, in programma sabato alle 20,30 al PalaSartori di Ghezzano. Gioca invece in trasferta al PalaBastia di Livorno, la IES Sport Pisa, opposta ai padroni di casa della Libertas Liburnia.

GMV – Dopo due successi di prestigio, a Livorno sul campo della Polisportiva Chimenti, ed in casa con il quotato Valdera, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno fatto un passo indietro in casa contro un esperto BCL Lucca, per poi tornare al successo a Pietrasanta, sul campo del Versilia 2002. La squadra del presidente Luca Benedettini, che al momento occupa la prima posizione con Bellaria Pontedera e Volterra, non sta giocando bene, ed in attacco si sta appoggiando molto alle soluzioni individuali degli esperti Balestrieri e Davini: nel derby la squadra è chiamata a tornare a quella coralità nelle azioni offensive che tradizionalmente la contraddistingue.

CUS PISA COSMOCARE – La rinnovata squadra, guidata da Simon Giorgio La Pietra, si avvicina al derby dopo una cocente sconfitta in casa con Valdera, al termine di un match in cui gli universitari non sono ma stati in partita, dimostrandosi inaspettatamente passivi ed incapaci esprimersi nel loro gioco abituale, fatto di contropiede e velocità. I gialloblù, che, nonostante siano partiti in campionato con un cantiere aperto, hanno vinto due gare su quattro, dovranno tornare al loro gioco vivace in velocità, per avere chance sul campo di Ghezzano.

IES SPORT – Dopo due vittorie iniziali, che avevano forse illuso dirigenti, tifosi e addetti ai lavori, con gli esperti Lazzeri Raimo e Fruzza in evidenza, i ragazzi di Campani, privi di Lazzeri, hanno incassato due pesanti sconfitte a Pontedera, sul campo di Bellaria, ed in casa contro AutoEtruria Volterra, al termine di un match perso in volata, dopo essere stati avanti a fine del terzo periodo. Al PalaBastia, contro Libertas Liburnia Livorno, ai ragazzi di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, serviranno buona difesa e gioco di squadra per tornare al successo ed invertire il trend negativo.