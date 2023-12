Basket Regionale 1 Girone B. Budrio batte Granarolo e rimane in vetta . Bianconeriba sorride. Omega cade in casa Questo articolo descrive i risultati di 8 partite di basket giocate nella serie C Silver Bologna e la classifica aggiornata. Bianconeriba ha vinto 73-68 contro Riccione, Budrio 77-68 contro Granarolo, Cspt 2010 86-61 contro Grifo e Omega 77-78 contro Cesena. Argenta e Budrio sono in testa alla classifica.