Basket, riparte la Divisione Regionale 2, con il lanciato GMV a Livorno, sponda Liburnia

Pisa, 2 gennaio 2025 – Penultima giornata del girone di andata, nel campionato di Divisione Regionale 2, prima del nuovo anno, per il basket pisano, in lizza nel girone A, con il GMV, in piena lotta per la leadership, la IES, che veleggia a metà graduatoria, ed il Cosmocare CUS Pisa relegato a fanalino di coda insieme a Pontremoli. Gioca in casa la sola IES, nel posticipo di mercoledì 8 gennaio alle 20 al palasport, contro la Polisportiva Chimenti di Livorno, mentre il Cosmocare gioca sabato a Pontedera, sul campo del Bellaria, ed il GMV gioca, sempre in posticipo, giovedì 9 a Livorno, sul campo della Libertas Liburnia.

GMV – La squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, con otto vittorie in dieci gare, ed una partita importantissima da recuperare con i tradizionali rivali di AutoEtruria Volterra, è finora stata una delle sorprese del girone, dimostrando di aver creato un buon gruppo, intorno agli esperti Davini e Balestrieri, ai talentuosi Badalassi e Franceschi, quest’ultimo dominatore nell’ultima gara del 2024 giocata dai biancoverdi. Nella lotta di vertice con Valdera, peraltro battuta a Ghezzano, Volterra, Rosignano e Chimenti Livorno, la gara sul campo della Liburnia è molto insidiosa, ma i green hanno le carte in regola per passare indenni la difficile trasferta e mantenersi al vertice del girone.

IES PISA – Il quintetto di Paolo Campani, coadiuvato da Maurizio Neri e Federico Marazzato, con un roster molto qualificato, forse con più esperienza che freschezza e con troppe assenze, non ha finora brillato come ci si attendeva, con cinque sole vittorie, l’ultima delle quali nel derby con il Cosmocare CUS Pisa, e sei sconfitte, due nei minuti finali. I biancocelesti, reduci da due successi dopo una striscia negativa di quattro partite, dovranno dimostrare di essere in crescita, nella gara interna con la Polisportiva Nicola Chimenti di Livorno, che è stabilmente nei quartieri alti della classifica.

COSMOCARE CUS PISA – La squadra guidata da Simon Giorgio La Pietra, ultima con Pontremoli, non vince da otto turni ed è reduce da una netta sconfitta nel derby con la IES. Il quintetto universitario, profondamente rinnovato e ringiovanito, ha illuso, in avvio di stagione, con due vittorie nelle prime tre partite, per poi sprofondare lentamente in una crisi di risultati da cui non si è mai ripreso. La gara di Pontedera con Bellaria è in tal senso un’occasione, tutt’altro che facile, per tornare a vincere, nell’attesa del match proibitivo con Volterra.