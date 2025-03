Basket. Sba terzo ko: 75-74 per la Junior Libertas

Finisce con una sconfitta il girone d’andata dei Play-in Gold della Scuola Basket Arezzo. È la terza di fila per i ragazzi di Fioravanti, che contro la Junior Libertas si sono arresi per un solo punto (75-74) al termine di una sfida combattuta dall’inizio alla fine. Primo quarto favorevole ai locali, che allungano con le triple di Sirchia, Formenti e Avonto. La Sba ricuce il distacco (17-14 al 10’) ma trova punti solo con Toia e Prenga. I piemontesi piazzano un break di 13-0, complice la difesa molle degli amaranto, e all’intervallo lungo conducono 43-32. Al rientro la Bc Servizi alza i ritmi e torna sotto grazie al solito Prenga (27 punti totali) e alle triple di Lemmi e Bischetti. Si arriva all’ultimo quarto sul 54-53, con la Sba che fallisce il sorpasso e Casale cinica a rispedirla indietro. Nei secondi finali, sul 75-72, la Sba ha la chance per pareggiare con tre liberi per Dal Pos che però ne mette solo due a tempo scaduto. Ora la Sba deve sfruttare le 4 gare in casa nel girone di ritorno per giocarsi un posto nei playoff: prossimo impegno domenica alle 18 contro Oleggio.

Lu.Amo.