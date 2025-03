Basket, sconfitta per il CUS Pisa a Rosignano, in Divisione Regionale 2

Pisa, 17 marzo 2025 – Ancora una sconfitta, per il fanalino di coda CUS Pisa Cosmocare, nella nona giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone A. Sul campo della forte Dinamo Rosignano, in lotta per i play-off, i ragazzi di coach Bizzarri hanno compromesso il risultato già in avvio, e a nulla è valso il lieve predominio nella ripresa. Adesso i riflettori sono puntati sulla sfida di retroguardia con Piombino, della prossima giornata.

LA CRONACA – Giunti a Rosignano con soli dieci giocatori, scesi in campo con Fusco, Di Lernia Donati, Caldarelli e Padeletti, gli universitari sono subito andati sotto, subendo un iniziale 26-10 che ha compromesso la partita, con Di Lernia a segno con 5 punti. Non è andato meglio il secondo quarto (17-12), con le due squadre al riposo su un risultato eloquente di 43-22 per i padroni di casa. Nella ripresa, a risultato pressoché acquisito, la Dinamo molla un po’ ed il CUS inizia a segnare con Caldarelli, Donati e Berni, limando lo svantaggio alla fine del terzo periodo, e riducendolo ancora al fischio finale (68-50).

Dinamo Rosignano-CUS Pisa Cosmocare 68-50

Parziali: 26-10, 17-12, 11-12, 14-16

CUS Pisa Cosmocare: Fusco 6, Di Lernia 8, Donati 8, Berni 6, Caldarelli 10, Issam 6, Padeletti 4, Larocca 2, Vidal, Galello. All.: Bizzarri.