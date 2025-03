Basket serie B, la sconfitta di Iseo brucia ancora. Adamant tra delusione e sconcerto: "Ma ora non perdiamo lucidità»

Sconcerto e incredulità per quel maledetto terzo quarto, ma anche equilibrio nella visione globale del periodo, per non dimenticare quanto Ferrara ha fatto di buono in questa prima parte del 2025. In casa Adamant c’è un mix di sensazioni all’indomani della sconfitta di Iseo, arrivata dopo un terzo quarto orribile, in cui i biancazzurri hanno dilapidato le buone cose fatte vedere nel primo tempo, subendo un clamoroso parziale di 34-7 che ha girato l’inerzia della partita. A nulla è valso il tentativo di rimonta dell’ultimo quarto, con Marchini e Drigo a prendersi sulle spalle il resto dei compagni: una squadra che vuole vincere il campionato non può permettersi questo genere di blackout. Ma coach Benedetto, nella solita analisi post gara, mantiene la lucidità: "Ne ho viste tante nella mia carriera, ma anche io faccio fatica a spiegarmi un’involuzione così – l’analisi del tecnico –, siamo usciti troppo molli dagli spogliatoi e soprattutto a rimbalzo abbiamo subito a dismisura. Li abbiamo messi in ritmo e non siamo riusciti a trovare le giuste contromisure: chiunque sia sceso in campo in quel frangente non ha dato la scossa, è un aspetto su cui riflettere per crescere mentalmente. Non dimentichiamoci però il percorso che abbiamo fatto fino ad ora, bisogna avere equilibrio nei giudizi: ora sta a noi confrontarci, capire dove si è sbagliato e rimetterci a lavorare". Nulla è perduto, si è sempre detto che ai playoff sarà tutta un’altra storia, ma la solidità che Ferrara aveva trovato fino a una decina di giorni fa sembra essersi in parte sgretolata. Va ritrovata in fretta la verve dei giorni migliori, domenica prossima altra trasferta delicata a Mantova.

Il turno: Social Osa-Virtus Padova 88-81, Pizzighettone-Monfalcone 76-91, Iseo-Ferrara 93-86, Mantova-Pordenone 78-73, Sangiorgese-Oderzo 80-73, Gardonese-Gorizia 88-83.

Classifica: Monfalcone 24, Pordenone 24, Ferrara 22, Sangiorgese 20, Iseo 18, Mantova 18, Pizzighettone 14, Oderzo 14, Gardonese 14, Social Osa 10, Padova 8, Gorizia 8.

j.c.