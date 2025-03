Basket: se i due fratelli accettassero un ingaggio in Usa, manderebbero in frantumi i piani della Pallacanestro Reggiana. Le sirene dei college ammaliano i Suljanovic

Le sirene dei college americani rischiano di mandare in fumo i progetti della Pallacanestro Reggiana. A fine stagione infatti i fratelli Suljanovic sarebbero intenzionati ad accettare le proposte di alcuni dei più gloriosi atenei a stelle e strisce, dicendo addio all’opportunità di giocare in pianta stabile con la canotta della Unahotels. L’indiscrezione trova conferma in particolare nella visita che Imran ha fatto in questi giorni a St. John’s, storico college newyorkese frequentato in passato anche dal reggiano Federico Mussini. La notizia non farà di certo piacere al club di via Martiri delle Bettola, ma non sorprende gli addetti ai lavori ed è destinata a diventare una sorta di prassi, quasi ‘automatica’, che coinvolge i migliori talenti della nostra pallacanestro. Con l’attivazione delle norme ‘NIL’ (Name, image, likeness) adesso le università possono infatti fornire indirettamente delle remunerazioni (spesso anche molto alte) che tolgono ai club europei l’unico privilegio che gli era rimasto: quello di offrire un guadagno immediato (che prima era impossibile per i college) ai giovani più promettenti. Chi ‘teneva famiglia’, come si suol dire, spesso rinunciava (o rimandava…) il sogno americano sull’altare del ‘qui ed ora’, mentre adesso anche questa ultima barriera è stata demolita. Attualmente sia Omer - classe 2005 in prestito in A2 all’Ucc Piacenza - che Imran, classe 2006 stabilmente nella rosa della Pallacanestro Reggiana, stanno vagliando offerte importanti e sembrano orientati a proseguire oltre Oceano la propria carriera.

Su Imran, in particolare, ci sarebbe l’interesse (oltre che di St. John’s) anche di college come BYU (Brigham Young University), De Paul, Washington e Mississipi State.

Francesco Pioppi