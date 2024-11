Basket, seconda sconfitta, contro Volterra, per la IES Pisa, in Divisione Regionale 2

Pisa, 2 novembre 2024 – Ancora una sconfitta la IES Sport Pisa, la prima davanti al proprio pubblico, nel derby provinciale con AutoEtruria Volterra, in occasione della quarta giornata del campionato di Divisione Regionale 2: gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, hanno condotto in testa con un vantaggio massimo d 10 punti, per calare nettamente nell’ultimo quarto.

LA CRONACA – Ancora privo di Lazzeri, il quintetto biancoceleste ha giocato alla pari nel primo e secondo periodo, con tutte e due le squadre alternativamente in vantaggio di pochi punti. Al riposo sotto di un canestro (29-31), nel terzo parziale gli uomini di Campani mettono in atto un cambio di difesa, trovano 4 triple di Fruzza e 1 di Bonacci, conquistando così un massimo vantaggio di 10 lunghezze, ridotte a 7 alla fine del quarto (52-45). Nell’ultimo periodo la difesa di Volterra si stringe, la IES non riesce più ad andare a canestro e gli ospiti accorciano e mettono la freccia. Negli ultimi minuti di gioco, la ricerca del fallo sistematico da parte pisana, per fermare il tempo, fa aumentare il vantaggio di Volterra, che si attesta sui 10 punti finali.

I VALORI – Otto i giocatori a segno tra i blues, con i soli Fruzza, Bonasera e Sciamanda in doppia cifra.

IES Sport Pisa- AutoEtruria Volterra 60-70

Progressivo: 19-18, 29-31, 52-45

IES Sport Pisa: Villani 5, Giusfredi, Timpano, Bonasera 11, Fruzza 20, Izzo, Gravina, Bonacci 3, D'Amico 2, Sciamanda 10, Veneziani 4, Raimo 5. All.: Campani.