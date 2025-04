Basket, senza storia il derby pisano tra IES e CUS Pisa, in Divisione Regionale 2

Pisa, 1 aprile 2025 – Senza storia il derby pisano tra IES Sport e Cosmocare CUS Pisa, nell’undicesima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone A. I biancocelesti di casa hanno infatti fatto valere la loro maggiore caratura tecnica, raggiungendo quota 22 in classifica e la salvezza matematica, a due giornate dal termine della regular season, con il recupero dell’altro derby con il GMV, in programma giovedì 3 aprile, alle 20,30 al palasport di Via Andrea Pisano.

LA CRONACA – Parte bene la squadra di coach Campani, che mette a segno nel primo quarto un eloquente 25-6, colpendo con continuità e dando spazio alle rotazioni, come nel secondo quarto, terminato sul 47-31. In avvio di ripresa i gialloblù di coach Bizzari non ci stanno, provano a reagire, di fronte ai rilassati avversari, e mettono a segno un parziale di 19-12 che li fa riavvicinare, portando il vantaggio ad una sola cifra (59-50). Lo slancio universitario però si affievolisce e la Ies riparte più concentrata nell’ultimo quarto, concludendo con 29 lunghezze di vantaggio (83-54).

IES Sport-CUS Pisa Cosmocare 83-54

Progressivo: 25-6, 47-31, 59-50

IES Pisa: Villani 17, Tasca 2, Giusfredi 3, Timpano 3, Bonasera 18, Fruzza 12, Rugi 8, Ruschi, Bonacci 2, De Vincentis 8, Sciamanda 10, Ciarniello. All.: Campani.

CUS Pisa Cosmocare: Fusco 2, Di Lernia 6, Gallucci 2, Fortunato, Donati 19, Berni 1, Caldarelli 9, Mercanti Padeletti 10, Larocca, Galello 5. All.: Bizzarri