Basket, serie A femminile. Il Sanga prova a voltare pagina. Pellington rescinde, ecco Vintsilaiou

Prova a cambiare volto il Sanga Milano dopo le difficoltà delle ultime settimane. La netta debacle nel derby metropolitano a Roma ha convinto lo staff che era giunto il momento di cambiare marcia. Ed anche il pilota. Così è arrivata la rescissione consensuale per la play canadese Shaina Pellington, che ha chiuso la sua breve avventura “orange“ con 11 punti di media nelle 7 gare giocate. In arrivo la greca Angeliki Vintsilaiou, classe 1998, che nel 2022 giocò già nel campionato italiano con la maglia di Sassari, diventando protagonista della salvezza delle sarde. Si augura che possa finire allo stesso modo anche coach Franz Pinotti, che è stato costretto a dragare solo il mercato delle giocatrici europee poiché erano terminati i “visti sportivi“ a disposizione della società. "La squadra è buona - dice la nuova arrivata - e mi aspetto uno spirito di famiglia che possa darci la spinta di cui abbiamo bisogno. Speriamo di ottenere qualche vittoria e di raggiungere i nostri obiettivi il prima possibile. Sono sicura che quando arriverà il momento saremo pronti".

Ora per il Repower si prospettano 10 giorni di allenamento molto importanti per inserire la nuova arrivata in un ruolo così delicato sfruttando anche il turno di riposo in questo weekend; poi il 10 dicembre ci sarà il derby con il Geas.

Sandro Pugliese