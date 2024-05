Basket serie A1 femminile. E-Work, Tagliamento ai saluti

Marzia Tagliamento saluta l’E-Work. L’ala brindisina, tra le protagoniste della stagione, si accaserà alla Brixia Brescia, lasciando Faenza come faranno quasi tutte le giocatrici, tanto che l’unica confermata dovrebbe essere Franceschelli. Al momento l’unica partenza ufficiale è quella di Cvijanovic, direzione San Martino di Lupari. La dirigenza faentina non sta però pensando al mercato, perché sta lavorando in vista della prossima stagione per adempiere a tutti gli obblighi legati al manuale delle licenze, come quello di garantire un budget di 400mila entro il 30 giugno, ovvero al momento dell’iscrizione. La volontà del presidente di Fermi è di continuare con l’A1 e sta come sempre facendo il massimo per centrare questo obiettivo. Entro fine mese si conoscerà il futuro della società.

Intanto è arrivato l’ultimo verdetto in A1, ovvero la vittoria dello scudetto da parte di Venezia che ha surclassato Schio in finale con un netto 3-0. Ora si attendono le due formazioni che saliranno dall’A2, che usciranno dalle finali Derthona Castelnovo Scriva – San Giovanni Valdarno e Udine – Alpo. Riguardo alla prossima stagione, è uscita la formula del campionato che sarà a 14 squadre con ben tre retrocessioni. Si parte il 28-29 settembre con l’Opening Day a Genova e si chiuderà il 12 aprile. Le prime otto disputeranno i playoff, mentre i playout riguarderanno le classificate dal nono al dodicesimo posto, spareggi in cui retrocederà una squadra. Le altre due retrocesse saranno la tredicesima e la quattordicesima di regular season. Riguardo alla Coppa Italia, le prime quattro al termine dell’andata si qualificano ai quarti, mentre le classificate dal quinto al dodicesimo posto disputeranno due turni preliminari per raggiungere le prime della classe.

l.d.f.