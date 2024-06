Basket serie A1 femminile. L’E-Work si affida a Sara Roumy. L’attacco passerà dalle sue mani

Bienvenue Sara Roumy. L’E-Work ha ufficializzato la prima straniera della prossima stagione, che dovrà essere una delle migliori realizzatrice della squadra. Roumy è infatti una guardia di 21 anni con spiccate doti offensive, e pur essendo giovane ha già una buona esperienza anche in ambito internazionale, grazie anche al percorso fatto con il Basket Land, ottima formazione francese. Nell’ultima stagione ha giocato in Germania nel Rutronik Stars Keltern, partecipando anche all’Eurocup dove si è messa in mostra segnando ben 13.5 punti di media. A livello giovanile, è campionessa europea in carica con l’Under 20 grazie al successo ottenuto la scorsa estate dalla nazionale transalpina a Vilnius, ed è entrata nell’orbita della nazionale maggiore. Con l’Under 16 è stata inoltre inserita nel quintetto ideale della competizione nel 2019. L’esperienza faentina sarà fondamentale nella carriera dell’esterna francese, perché sulle spalle ci saranno le sorti di buona parte della stagione, visto che insieme alle altre tre straniere, sarà una delle giocatrici più esperte del gruppo. La dirigenza sta ora cercando di formare l’asse play-pivot per completare il quintetto titolare che vede Franceschelli e Roumy come esterne e molto probabilmente la tedesca Marie Reichert (classe 2001) come ala grande, trattativa ben avviata che sembra vicina alla chiusura. La regista e la pivot saranno entrambe statunitensi al debutto nel nostro campionato e probabilmente in Europa. Quasi completa è invece la panchina che al momento annovera Porcu come vice play e Fantini, arrivata dal Basket Roma, come riserva delle lunghe. Vicino è l’ingaggio della guardia Emilie Brzonova, ex Stella Azzurra Roma, giocatrice ceca ma di formazione italiana, e le ultime pedine dovrebbero essere Francesca Grande, che sembra non rientrare nei piani della neopromossa Derthona e quindi resterà in prestito un altro anno a Faenza, e Amy Jakpa, centro del 2004 dal grande impatto fisico nell’ultima stagione a Moncalieri in A2.

l.d.f.