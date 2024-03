Basket Serie A2. Chiusi, atroce beffa. Cremona vince all’ultimo istante

CHIUSI

70

CREMONA

71

CHIUSI: Tilghman 10, Zani, Dellosto 10, Visintin 8, Chapelli 4, Stefanini 11, Bozzetto 3, Jerkovic 11, Raffaelli, Possamai 13. Allenatore Bassi.

CREMONA: Benetti 5, Cotton 15, Sabatino 3, Musso 3, Shahid 16, Costi 6, Vincini 8, Magro 12, Tortù 3, Timperi, Grassi. Allenatore Bechi.

Arbitri: Rudellat, Morassutti, Rodia.

Parziali: 18-11, 28-27, 42-50.

CHIUSI – Incredibile beffa per la San Giobbe. Dopo aver rimesso in piedi la partita andando oltre la pesante assenza di Gaddefors, è stata punita proprio sulla sirena dal tap-in di Cotton. Fallito dunque l’aggancio ad Orzinuovi, rispetto alla quale si dovrà necessariamente vincere due partite in più nelle restanti cinque per guadagnare almeno la poule salvezza. Amarezza gigante per come è finita, perché dal punto di vista del cuore non si può davvero rimproverare nulla ai Bulls. Che partono bene, avanti 14-6, sfruttando le pessime percentuali di un’avversaria che nella fase ad orologio aveva sempre perso. Poi Cremona risale, arrivando anche al +6 (33-39) con la bomba di Benetti. Ospiti anche a +8 in chiusura di terza frazione, apparentemente in controllo. Chiusi replica con un grande inizio di quarto periodo (parziale 5-0) e poi approfitta di un grande momento di Visintin (tripla più schiacciata) per arrivare al -1 (61-62). Poi è il momento dei giocatori fin lì silenti: Tortù segna l’unica tripla di giornata (63-67), Tilghman realizza un grande gioco da tre punti (66-67), Bozzetto accorcia per l’ulteriore -1 (68-69). Tilghman dalla lunetta fa 2/2 a ventuno secondi dal termine, +1 Bulls (70-69). L’ultima palla è per Cremona: Shahid forza dalla lunga distanza, nella lotta a rimbalzo prevale Costi che non trova il canestro, la palla carambola nelle mani di Cotton che appoggia al vetro i due punti del sorpasso proprio mentre il cronometro va a zero.