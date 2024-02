Basket Serie A2. Chiusi chiude la prima fase al PalaPania contro Nardò. Bassi: "Squadra convinta, ogni gara è un’opportunità»

Ultima giornata della prima fase per la San Giobbe Chiusi che alle 18, al PalaPania, ospita Nardò. Praticamente impossibile superare Orzinuovi al termine di questa giornata (c’è una discrepanza di 130 punti in differenza canestri generale) ma sarebbe comunque importante fare risultato perché varrà anche nella fase successiva, e poi eventualmente nel girone salvezza. "Ci stiamo provando, come ripeto da qualche settimana – ha detto coach Bassi alla vigilia –. Le ultime sono state buone e anche le due sconfitte, specialmente quella di Forlì, sono state grandi partite. Due vittorie che ci tengono in vita e che ci danno morale, in più ci siamo sbloccati in trasferta. Questo, ovviamente non ci permette di essere sereni ma senza dubbio di lavorare con più attenzione e determinazione". C’è molta più convinzione adesso: "Sicuramente sì – ha aggiunto l’allenatore dei Bulls –. La squadra è ancora più convinta, sa della difficoltà ma sa anche che ogni partita è un’opportunità per rimanere attaccati al treno. Tutti stanno facendo un passo in avanti nel momento di massima difficoltà, sia nella stagione che in questo caso nella singola partita". Sugli avversari, che all’andata si imposero con una tripla di Nikolic allo scadere: "Hanno appena cambiato allenatore e vorranno invertire la tendenza – ha chiuso Bassi –. Per Nardò è stata la prima settimana con Dalmonte e, probabilmente, dobbiamo aspettarci cose differenti. Detto questo noi abbiamo la necessità di stare a testa bassa, essere competitivi, molto compatti e provare a portare a casa due punti che sarebbero importantissimi. Non farli correre troppo perché Nardò è una squadra con grande talento offensivo e se riesce ad esprimerlo anche in campo aperto diventa molto pericolosa. E accettare il fatto che in difesa andranno mossi perché hanno una fisicità importante".