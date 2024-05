Basket serie a2. Chiusi ok nel recupero. Cento resta a più otto

Chiusi batte un colpo, supera la Luiss Roma 89-76 nel recupero della prima giornata della poule salvezza, disputato ieri sera, e torna a due lunghezze dal secondo posto e dalla salvezza, riavvicinandosi a Nardò.

A cinque giornate dalla fine dunque, la Sella Cento guida la poule con 36 punti, Nardò insegue con 30 e ad oggi sarebbero queste due le formazioni salve. La prima inseguitrice, a 28 punti, è come detto l’Umana Chiusi, mentre Roma e Agrigento a 22 sono virtualmente retrocesse. Matematicamente in B nazionale si trova già Latina, a quota 18. Per Cento il traguardo è vicinissimo, vincendo domenica a Latina e aspettando un ko di Chiusi sempre con la Luiss. Altrimenti bisognerà attendere un altro turno.