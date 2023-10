Basket serie A2. Chiusi sfida Cento per il primo acuto. Bassi: "Limitiamo gli errori»

Quinta di campionato per la San Giobbe Chiusi che al PalaPania attende Cento per cercare di svoltare il proprio inizio di stagione, dopo aver incassato quattro sconfitte nelle prime quattro giornate. Nella squadra di coach Bassi (nella foto) è pronto all’esordio Marco Ceron (indosserà la maglia numero 17), tesserato in settimana dopo alcuni giorni di prova per tamponare l’emergenza infortuni.

Una situazione, quella dei problemi fisici, stressante: "Non so nemmeno cosa dire – ha detto Bassi alla vigilia –, stiamo cercando di fare il massimo in una situazione che sarebbe un eufemismo definire difficile. Questo è quello che ci sta riservando il momento, cerchiamo di fare il meglio possibile". Di fronte ci sarà Cento, squadra dall’andamento ondivago: due belle vittorie contro Verona e Trieste e due sconfitte pesanti, tra le mura amiche, con Forlì e Piacenza. "Nel nostro girone ci sono tante grandi squadre – ha sottolineato Bassi –, Cento è senza dubbio iscritta a questa lista: organizzatissima, possiede grandi giocatori e un allenatore di alto livello per questa categoria. Domenica scorsa con Trieste hanno centrato una grande vittoria in rimonta e quindi verranno molto carichi. Tutte le difficoltà del caso da cercare di superare o, perlomeno, di non subire troppo". Le chiavi del match: "Cercare di produrre uno sforzo che forse, adesso, non è nelle nostre corde. Cercare di essere solidi, fare meno errori possibile e giocare in modo abbastanza semplice in attacco per avere poche palle perse. Difensivamente cercare di reggere e, seppure con rotazioni limitatissime, avere disciplina". Palla a due alle 18, arbitrano Radaelli di Porto Empedocle, Capurro e Praticò di Reggio Calabria.