Basket serie A2. Cinciarini alla ‘vetrina’ di Coppa: "Importante chiudere in vetta»

È stata presentata ieri, a Roma, l’edizione 2024 della Coppa Italia Lnp, in programma sabato 16 e domenica 17 marzo al PalaTiziano. Presenti i capitani e gli allenatori delle 8 squadre di A2 e B (nella foto) che prenderanno parte all’evento, pronti a darsi battaglia per il trofeo.

"Non era facile confermarsi ad alto livello anche quest’anno – sono le parole di Daniele Cinciarini, portabandiera della Pallacanestro 2.015 –. Siamo al comando, abbiamo vinto tante partite in volata, a dimostrazione di una grande solidità mentale, e vogliamo continuare così. La seconda fase? Stiamo cercando di fare il meglio possibile. Sarebbe importante concludere al comando la stagione regolare".

Alle parole del capitano fanno eco quelle di coach Antimo Martino: "Siamo fortunati di avere un capitano come Cinciarini, che trasmette ai più giovani la propria mentalità. È uno dei motivi per cui da due anni siamo al vertice della classifica. Con Cantù in Coppa sarà una sfida avvincente, l’ennesima di questo bel campionato. Siamo abituati a giocare con squadre di questo livello ed orgogliosi di essere in queste finali. Per me sarà bello giocare a Roma, piazza dove ho lavorato per diversi anni".

s. c.